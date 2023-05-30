На месте капусты агрономы советуют высаживать на второй год другие культуры

Капуста берет из почвы огромное количество микроэлементов, поэтому сажать ее повторно на следующий год на той же грядке не стоит. Перед тем как сеять после капусты другие культуры, почву необходимо удобрить.

После капусты можно сажать на грядку культуры с неглубоко залегающими корнями. Это бобовые, свекла, огурцы, тыква, картофель, чеснок, лук.

На грядках, где росла капуста, можно посадить также морковь или баклажаны. Но хороший урожай они дадут только в том случае, если грунт предварительно был удобрен внесением органических удобрений.