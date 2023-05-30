Бузову позвали замуж прямо на съемках проекта Новые звезды в Африке

Известная ведущая Ольга Бузова получила предложение выйти замуж на съемках шоу "Новые звезды в Африке". Видео этого момента уже "гуляет" по Сети.

В ЗАГС Ольгу "пригласил" молодой незнакомец. Звезда экрана настолько поразилась предложению руки и сердца, что даже не знала, как себя вести.

Молодой человек не дарил Бузовой кольцо с бриллиантом, а лишь продемонстрировал его на экране своего мобильного.

Ответ знаменитости пока остается загадкой, но она что-то шепнула кавалеру на ухо, о чем сообщает портал "СтарХит".