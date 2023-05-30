Томаты спасут растущий крыжовник от повреждения насекомыми

Крыжовник сильно зависим от соседей на участке. Не следует сажать рядом с ним малину, виноград и клубнику. Это негативно скажется на плодоношении всех трех культур.

Хорошим соседством для крыжовника будут помидоры. Этот шаг убережет крыжовник он нападения на него насекомых вредителей. Среди них щитовка, огневка, пилильщик, клещ и тля.

Секрет в том, что томаты имеют специфический запах. Он является очень резким для насекомых, и отпугивает их. Поэтому на крыжовник, растущий рядом с томатным кустиком они едва ли позарятся.