Довлатова раскрыла главные принципы воспитания собственных детей

Алла Довлатова сообщила в интервью Пятому каналу о том, как воспитывает собственных наследников.

Знаменитость не стала скрывать, что разрешает своим чадам делать все, что душе угодно. Радиоведущая убеждена, что запреты в основном приводят к противоположному результату.

Довлатова старается не создавать ситуацию, когда "запретный плод сладок".

И все же ненавязчиво, с помощью личного примера звезда прививает детям полезные привычки. К примеру, ее дочь Мария, которой 6 лет, старается придерживаться правильного питания и не пьет сладкую газировку.