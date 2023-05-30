Опытные дачники советуют, как ухаживать за смородиной, чтобы получить урожай крупных ягод

Смородина не любит яркого света, поэтому сажать ее лучше на затененном участке. Избегать следует и неправильного соседства. Не стоит сажать рядом со смородиной облепиху, грушу, малину, крыжовник или смородину красную.

Вторым секретом является своевременное лечение и обработка растения от вредителей. Сюда входит и регулярная обрезка кустов и мульчирование почвы. Это позволит реже поливать смородиновый куст.

Подкармливать смородину необходимо трижды в течение сезона. После распускания почек ее следует удобрить аммиачной селитрой из расчета две столовые ложки на десять литров воды. Это количество удобрения необходимое для одного куста.