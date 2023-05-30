Укроп станет лучшим соседством для огурцов при их выращивании

Огурцы и укроп будут отлично расти вместе, т. к. обеспечат потребности друг друга. Огурцы будут защищены высокими стеблями укропа от солнечных лучей, а сорняков рядом с ними будет гораздо меньше, чем по отдельности.

Увеличить урожайность огурцов и укропа может и плотная их посадка рядом, особенно, если участок небольшой по площади. И укроп не повлияет на вкусовые качества огурцов.

Огурцы также будут хорошо себя чувствовать рядом с чесноком и луком. Последние станут отличной защитой для огурцов от вредителей и особенно паутинного клеща. А вот с капустой огурцы лучше рядом не сажать, т. к. она сильно истощает почву.