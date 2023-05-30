Черную и красную смородину лучше сажать в разных местах: у них разные потребности

Красная смородина любит тепло и небольшое количество влаги. Поливать ее нужно нечасто, но обильно. И в этом ее коренное отличие от запросов черной смородины. Она любит влагу, поэтому поливать ее следует часто.

Черная смородина нуждается в том, чтобы расти на затененном участке. У куста черной смородины отличное плодоношение сохраняется 1-3 года, а потом снижается. У красной же расцвет плодоношения наступает к 4-7 году, и может длиться еще дольше.

Красная смородина хорошо чувствует себя на открытой местности, а для черной губительны сильные ветра. Черную следует подкармливать после сбора урожая органическими удобрениями, а красную весной при обрезке побегов мочевиной из расчета 60-70 граммов на 10 литров воды.