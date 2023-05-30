Посадка чеснока рядом с клубникой убережет ягоду от вредителей

В растущем чесноке содержатся химические вещества, которые отпугивают тлю и паутинного клеща. Также они помогают справиться с гнилостными процессами. Эти эффекты перейдут и на клубнику, если посадить ее неподалеку от чеснока.

Запах чеснока никак не скажется на вкусе и аромате ягоды, поэтому сажать их рядом безопасно. Можно даже усилить чесночный запах в защитных целях. Для этого стоит слегка обрезать кончики чесночных листьев.

При посадке чеснока рядом с клубникой стоит помнить о том, что у нее нежные корни. Поэтому подкапывать чеснок необходимо с особой осторожностью.