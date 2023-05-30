После клубники сажать на грядку можно не все растения, если вы хотите сохранить плодородность почвы

Чередовать посадку клубники на грядку нужно с правильными растениями, иначе в почве появятся вредители. Но на смену подойдут далеко не все огородные культуры.

Это касается растений с глубокой корневой системой, как и у клубники. Лучше выбирать те, у которых корни залегают относительно неглубоко, и если они способны справиться с теми вредителями, которые опасны для клубники.

Отличными вариантами для посадки на смену клубнике будут бобовые культуры, тыква, редька, лук, огурцы, и кабачки. После клубники нельзя сажать шиповник, малину, землянику, морошку и рябину.