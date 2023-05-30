Клубника на одном участке должна расти не более пяти лет

Активное плодоношение будет у клубники, если выращивать ее на одном участке не более трех-пяти лет подряд. Редко опытным огородникам удается продлить этот срок до семи-восьми лет, но это несет определенные риски.

После пятилетнего срока нужно выкорчевать клубнику с грядки. На ее месте можно будет посадить овощи, которые окажут благоприятное воздействие на состав грунта. Их подбор лучше делать опираясь на то, чтобы они хорошо справлялись с вредителями, которые опасны для клубники.

Другие ягоды на месте клубники лучше не выращивать. В особенности это касается малины, шиповника или земляники. Это еще больше обеднит почву.