Шахназаров назвал причину расхождения по политическии взглядам музыкантов из группы Би-2

12:25 2023-05-30

Журналист и блогер Михаил Шахназаров пояснил, почему члены группы "Би-2" не сошлись во мнениях по политической ситуации в стране.

Лева из группы "Би-2" (Егор Бортник - настоящее имя) уехал из России. Его коллега по коллективу не последовал примеру приятеля, настроенного агрессивно против России.

О причинах расхождения музыкантов во взглядах сообщил блогер журналист Михаил Шахназаров в эфире Ютуб-проекта "Полный абзац".

Шахназаров назвал Леву "человеком недалеким". По словам блогера, резкое снижение доходов, отсутствие перспектив на будущее привело к тому, что певец стал очень несдержанным.

Шуру журналист назвал "парнем толковым", а потому тот "не высказывается громко". Шахназаров не сомневается, что второй солист "Би-2" может сделать так, что коллектив признает англоязычное население планеты. Звезда интернета назвал Шуру хорошим менеджером.

При всем при этом Россия ни одного из музыкантов больше не примет обратно.

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