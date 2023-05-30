Плоды созреют быстрее: какими лайфхаками пользуются дачники, чтобы раньше полакомиться перцами и томатами

12:47 2023-05-30

Каждый хочет приблизить время снятия урожая и, как показывает опыт дачников со стажем, это вполне реально.

Как ускорить созревание плодов? Когда томаты подрастут, но еще остаются зелеными, кисти растения можно опрыскать вытяжкой из суперфосфата. Для этого надо на сутки залить 50 г вещества 1 л горячей воды. Периодически помешивать, а перед применением аккуратно снять осадок.

Чтобы баклажаны созрели быстрее, на мощных стеблях растения надо сделать продольные разрезы. Раздвинуть их деревянной палочкой, надорвать корни. Затем рукой захватить нижнюю часть стебля и чуть потянуть вверх.

Мелкие активные корешки при этом обрываются - соответственно, к ним будет меньше поступать питательных веществ из почвы. В итоге прекратится рост листьев, и все основное питание будут получать плоды. Подобную манипуляцию можно провести и с помидорами.

Можно ускорить созревание плодов, удалив часть боковых побегов и нижние листья разросшихся кустов. Растения хорошо проветрятся, а плоды получат больше света.

У баклажанов, кроме того, полезно прищипнуть все точки роста. 

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