Плоды созреют быстрее: какими лайфхаками пользуются дачники, чтобы раньше полакомиться перцами и томатами

Как ускорить созревание плодов? Когда томаты подрастут, но еще остаются зелеными, кисти растения можно опрыскать вытяжкой из суперфосфата. Для этого надо на сутки залить 50 г вещества 1 л горячей воды. Периодически помешивать, а перед применением аккуратно снять осадок.

Чтобы баклажаны созрели быстрее, на мощных стеблях растения надо сделать продольные разрезы. Раздвинуть их деревянной палочкой, надорвать корни. Затем рукой захватить нижнюю часть стебля и чуть потянуть вверх.

Мелкие активные корешки при этом обрываются - соответственно, к ним будет меньше поступать питательных веществ из почвы. В итоге прекратится рост листьев, и все основное питание будут получать плоды. Подобную манипуляцию можно провести и с помидорами.

Можно ускорить созревание плодов, удалив часть боковых побегов и нижние листья разросшихся кустов. Растения хорошо проветрятся, а плоды получат больше света.

У баклажанов, кроме того, полезно прищипнуть все точки роста.