Все лишнее убрать: как с помощью пасынкования улучшить яркость цветения георгин

Чтобы иметь красивые, пышные цветы георгин, не надо бояться убрать у куста все "лишнее". Причем переживать по поводу обрезок не надо - на самом деле растению это только на пользу.

Чем меньше георгина потратит сил на зеленые листья, ненужные ей отростки, тем крупнее и ярче будут шапки ее цветов. И тем лучше будут храниться клубни - соответственно, и проживет растение намного дольше!

В качестве пасынкования надо секатором обрезать лишние боковые побеги, которые идут от корня. Пасынки в пазухах листьев можно выломать руками. Все срезы присыпать золой.

В идеале у каждого куста должно быть 3-4 мощных стебля.

Если георгин выращен из черенка, а не из корня, в первый год цветения для него даже 2-3 стебля будут лишними. Оставить надо лишь центральный, все остальное - удалить. Но на второй год жизни можно заложить уже 3-4 стебля.