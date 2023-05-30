Ирисы не хотят цвести: почему и как это исправить

Если ирисы не хотят цвести и даже начинают засыхать, их надо рассадить. В идеале это надо сделать в июле. Дело в том, что за год корневище растения отрастает на 15-20 см в длину и около 3 см в толщину. В итоге за 3-4 года цветам становится очень тесно.

Июльские пересадки дают стопроцентную приживаемость, и их плюс в том, что к следующей весне они уже смогут зацвести. Как правильно провести эту операцию?

Надо осторожно откопать куст вилами так, чтобы не задеть корневище. Достать его из земли и отделить детки так, чтобы каждя деленка состояла из одного-двух сросшихся годичных листьев с веером листьев.

Затем надо удалить все сухие и подгнившие части части корня, здоровые укоротить, оставив всего 5-6 см от начальной длины. Все срезы обработать золой. Секатором подрезать под углом и листья, оставив 10-15 см.

Посадочный материал несколько раз окунуть в слабый раствор марганцовки, потом просушить на солнце.

На клумбу внести диаммофоску (90 г на 1 кв.м). Саженец сажать в специально сделанное углубление, аккуратно расправить корни и засыпать землей. Треть корневой шейки при этом оставить на поверхности земли.

Высаживать ирисы на расстоянии 30-35 см друг от друга. Один из популярных методов рассадки ириса - в виде равнобедренного треугольника. После посадки полить растение теплой водой. И регулярно поливать при засушливой погоде.