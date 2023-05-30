Как убрать всех гусениц с капусты за два дня без применения химии

15:24 2023-05-30

Борьбу с гусеницами на капусте нужно начинать сразу после их появления, чтобы вредители не успели испортить весь урожай.

Для этого существует сразу несколько средств из натуральных компонентов. Например, можно развести в воде натертое хозяйственное мыло и древесную золу, а потом порыскать этим раствором растения.

Другой вариант – залить кипятком луковую шелуху, настоять в течение двух дней, разбавить водой и добавить жидкого мыла. 

Можно использовать для борьбы с гусеницами чеснок Их него делают кашицу, заливают теплой водой и через сутки опрыскивают капусту.

Еще проще уничтожить гусениц с помощью горчицы, рассыпав ее  между грядками. Можно также посыпать кочаны смесью соды с мукой.

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