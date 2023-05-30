Дачники назвали самые опасные сорняки, от которых нужно срочно избавиться

Сныть угнетает все растения поблизости. А главная проблема заключается в том, что сорняк очень быстро разрастается.
Лебеда полностью забирает из почвы питательные вещества, поэтому для огородных культур уже ничего не остается.
Вьющиеся стебли полевого вьюнка буквально душат соседние растения. У сорняка очень большой корень, который крайне сложно удалить.
Пырей активно забирает полезные вещества из почвы, активно растет при любых погодных условиях.
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