Дачники рассказали, как сделать полезный биогумус своими руками

В яму складывают растительные остатки, например, опавшую листву, срезанную ботву, вырванные сорняки и шкурки овощей.

В приготовлении удобрения участвуют дождевые черви. Их можно накопать даже на грядках после сильного дождя.

Именно черви превращают отходы в ценную подкормку, содержащую полезные для растений вещества.

Но есть одно важное условие: черви не могут переработать некоторые виды органики, поэтому пищевые отходы не следует смешивать с сорняками.