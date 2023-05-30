Огородники объяснили, почему кабачки вырастают безвкусными и как этого избежать

Чаще всего это происходит, когда огородники вносят в почву слишком много удобрений, содержащих азот.

К ним относятся не только минеральные составы, но и настой из травы, раствор куриного помета, коровяка.

Если таких удобрений слишком много, растения накапливают нитраты, но не вещество, которое отвечает за вкус плодов.

Перед внесением подкормки нужно внимательно посмотреть на растение. Если у него большие темно-зеленые листья, то азота ему требуется минимум.