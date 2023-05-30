Слава, которую увезла скорая, наконец смогла рассказать о своем самочувствии

Российская исполнительница Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь после того, как появилась информация о том, что она оказалась в больнице. О своих проблемах знаменитость сообщила в социальных сетях.

Звезда сцены объяснила, что перенесла затяжной бронхит на ногах, а сейчас ей приходится усиленно лечиться.

Артистка отметила, что больная работала в Турции, давала концерты. Она отметила, что оказалась нежелезной и слегла. Спустя двое суток Слава обещала встать на ноги.

Певица не забыла поблагодарить фанатов за поддержку, добавив, что в настоящее время чувствует себя гораздо лучше.

Слава угодила на больничную койку после тура в Турции, Артистку увезла скорая в одну из московских клиник.