Дачники рассказали, как формировать огурцы, чтобы вырастить огромный урожай

Главное правило – вести огурец в два стебля. Это избавляет от необходимости считать листья от земли или пасынки для нормирования.

Очень важно, чтобы ни один стебель или лист растения не касался земли. Такие части нужно срезать до высоты около 15 см.

На первых пяти междоузлиях нужно оборвать все цветы в пазухах. Это будет способствовать укреплению корней растения.

Заплетать огуречную лиану можно как по часовой стрелке, так и против нее, на урожайность это не повлияет.

Желательно также обрезать лишние плети, даже если на них уже начали появляться завязи огурцов.