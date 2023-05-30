Огородники объяснили, чем и как лечить белую гниль на огурцах

В такой ситуации нужно сразу же прекратить полив растений и удалить пораженные части при помощи острого инструмента.

При этом следует захватывать небольшую часть здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение болезни.

Место среза следует обработать толченым углем. Затем растения опрыскивают антисептическими препаратами, например, «Топазом».

Можно использовать для лечения белой гнили и народные средства: смешать сыворотку с водой 3:7 и добавить медный купорос.

Чтобы огурцы лучше справлялись с болезнью, их необходимо подкормить раствором мочевины, сернокислого цинка и медного купороса в воде.