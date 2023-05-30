Звезда сериала Склифосовский Николай Шатохин ушел из жизни в возрасте 62 лет

Николай Шатохин ушел в мир иной в возрасте 62 лет, о чем сообщила режиссер Ксения Зорина в личном блоге.

Режиссер уточнила, что актера не стало в больнице 29 мая.

Зорина сообщила о дате похорон, которые планируется провести 1 июня, но отметила, что это лишь предварительная информация. Траурная церемония должна пройти в столичном театре юного зрителя, где в 1989 году Николай начал выступать.

В фильмографии Шатохина более 70 картин, самыми известными из которых являются сериалы "Каменская" и "Склифосовский".