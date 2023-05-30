Бородин потребовал признать Троянову иноагентом

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в генеральную прокуратуру с требованием признать актрису Яну Троянову иностранным агентом.

Он убежден, что артистку следует проверить с точки зрения причастности к финансированию ВСУ.

Троянова покинула территорию РФ осенью минувшего года и теперь пребывает во Франции.

Ранее сообщалось, что Минюст России причислил музыканта из группы "Би-2" Егора Бортника (Лева - творческий псевдоним) к иноагентам. В госинстанции отметили, что тот выступал против СВО в Донбассе, негативно высказывался в отношении РФ, россиян и власти государства.