Волочкова сообщила, что проснулась ночью от пугающего звука, так как рядом с ее домом был сбит беспилотник

Артистка балета Анастасия Волочкова сообщила в личном блоге, что сегодня утром, 30 мая, проснулась от очень громких звуков, которые были спровоцированы функционированием системы ПВО.
Балерина информировала,что рядом с ее жильем сбили беспилотник.
Волочкова рассказала, что после происшествия ей стали звонить знакомые, справляясь, все ли с ней в порядке. Она успокоила фанатов, что ее самочувствие в норме.
Знаменитость заметила, что для нее был огромным стрессом страшный звук, по этой причине она больше не смогла спать.
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