Волочкова сообщила, что проснулась ночью от пугающего звука, так как рядом с ее домом был сбит беспилотник

Артистка балета Анастасия Волочкова сообщила в личном блоге, что сегодня утром, 30 мая, проснулась от очень громких звуков, которые были спровоцированы функционированием системы ПВО.

Балерина информировала,что рядом с ее жильем сбили беспилотник.

Волочкова рассказала, что после происшествия ей стали звонить знакомые, справляясь, все ли с ней в порядке. Она успокоила фанатов, что ее самочувствие в норме.

Знаменитость заметила, что для нее был огромным стрессом страшный звук, по этой причине она больше не смогла спать.