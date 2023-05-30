Садоводы рассказали, как спасти огурцы от вируса табачной мозаики

Борьбы с болезнью нужно начинать при появлении ее первых признаков. Для начала нужно удалить все пораженные листья.

В этом случае не стоит жалеть зелень, даже если срезать придется практически все листья. Если на кусте останутся следы вируса, борьба окажется бесполезной.

После обрезки листьев нужно смешать литр сыворотки, 30 капель йода и литр воды. Этим раствором нужно обрабатывать растения.

Обработка проводится в вечернее время каждые три дня. За полторы-две недели можно справиться с заболеванием.