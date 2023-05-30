Как избавиться сразу от всех сорняков на цветочной клумбе: лайфхак от опытных дачников

Но и прополка в таком месте доставляет немало неудобств, поэтому опытные дачники используют другой метод.

Они просто мульчируют всю почву под цветами. Лучшим материалом для мульчирования в этом случае будет картон.

Его нужно разорвать на небольшие кусочки и разложить на земле так, чтобы они укрывали всю ее поверхность.

Делать это нужно ранней весной, пока сорняки еще не начали прорастать. Чтобы мульча лежала плотно и ровно, ее нужно полить водой.