Как избавиться сразу от всех сорняков на цветочной клумбе: лайфхак от опытных дачников

Но и прополка в таком месте доставляет немало неудобств, поэтому опытные дачники используют другой метод.
Они просто мульчируют всю почву под цветами. Лучшим материалом для мульчирования в этом случае будет картон.
Его нужно разорвать на небольшие кусочки и разложить на земле так, чтобы они укрывали всю ее поверхность.
Делать это нужно ранней весной, пока сорняки еще не начали прорастать. Чтобы мульча лежала плотно и ровно, ее нужно полить водой.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__