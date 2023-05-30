Каштановый настой повысит урожайность огурцов

Одна из самых продуктивных подкормок, которые значительно повышают урожайность огурцов, готовится на основе каштановых листьев. Как ее приготовить?

Для приготовления такого удобрения нужно ведро свежего коровяка залить 5 литрами воды, оставить бродить на 10 дней. Затем развести концентрат водой в соотношении 1:10, дать настояться еще пару месяцев.

На следующем этапе добавить к раствору плотно набитое ведро каштановых листьев, дать настояться еще неделю. И вновь разбавить водой - в соотношении 1:4.

Этим раствором подкармливать культуру раз в месяц, проливать при перекопке.

В каштановых листьях есть много полезных веществ и микроэлементов. Клетчатка превращает смесь в очень качественную подкормку для огурцов и многих других растений на огороде.