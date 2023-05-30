Сумасшедший напал на звезду Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча

Безумец совершил нападение на дом актера Бенедикта Камбербэтча.

Семейство знаменитости пережило худший в своей жизни вечер. Незнакомец проломил железные ворота, пробравшись на территорию возле дома, повырывал растения в саду угрожал сжечь особняк.

После злоумышленник плюнул на домофон и сбежал. Последний жест был "лишним", так как именно по ДНК слюны сумасшедшего и вычислили. Преступником оказался экс-шеф-повар шикарного отеля в 5 звезд.

Причины своего поведения мужчина объяснить не смог. Хулигану выписали штраф и на 3 года запретили приближаться к семье Камбербэтча.

К счастью, никто не пострадал, но Бенедикт и его супруга после этого стали плохо спать.