Сумасшедший напал на звезду Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча

Безумец совершил нападение на дом актера Бенедикта Камбербэтча.
Семейство знаменитости пережило худший в своей жизни вечер. Незнакомец проломил железные ворота, пробравшись на территорию возле дома, повырывал растения в саду угрожал сжечь особняк.
После злоумышленник плюнул на домофон и сбежал. Последний жест был "лишним", так как именно по ДНК слюны сумасшедшего и вычислили. Преступником оказался экс-шеф-повар шикарного отеля в 5 звезд.
Причины своего поведения мужчина объяснить не смог. Хулигану выписали штраф и на 3 года запретили приближаться к семье Камбербэтча.
К счастью, никто не пострадал, но Бенедикт и его супруга после этого стали плохо спать.
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