Не пить кефир перед поездкой: какие продукты надо исключить из меню перед путешествием

Некоторые виды пищи могут вызвать сонливость, проблемы со стулом, вздутие живота. Это не лучшим образом отражается на концентрации внимания и потому такие продукты нежелательны перед автомобильной поездкой, сообщила Газете.ру эндокринолог Анна Кривошеева.

По словам эксперта, перед поездкой водителю не стоит употреблять блюда во фритюре, а также жирные и острые. Это все с трудом переваривается, и человек чувствует сонливость. Яблоки тоже нежелательны перед дорогой - в них много клетчатки, и они провоцируют вздутие живота и газообразование.

Ислючить надо также кисломолочные продукты, вызывающие брожение в ЖКТ. Лук и горчицу - по причине возможной изжоги. Такие симптомы будут отвлекать водителя, снизят его концентрацию на дороге.

Перед долгой либо ночной поездкой не рекомендуются и энергетики. В них большое количество кофеина, который учащает сердцебиение. Банка напитка даст эффект не больше, чем на час, а потом водитель почувствует сильную усталость.

Напитки с кофеином, кроме того, могут работать как мочегонные средства, и это приведет к раздражению мочевого пузыря.