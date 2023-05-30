Агаларов уволился с должности вице-президента Crocus Group

Эмин Агаларов оставил компанию своего отца "Crocus Group", где трудился на протяжении 22-х лет, о чем исполнитель сообщил в интервью РИА Новости.

Агаларов объяснил, что уход его обусловлен намерением сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Музыкант утверждает, что сейчас занят курортным городом Sea Breeze, развитием сети фитнес-клубов и ресторанов.

"Crocus Group" - один из самых крупных девелоперов коммерческой недвижимости в РФ. Во владении структуры числятся выставочный центр "Крокус Экспо" и КЗ "Crocus City Hall" в столице.