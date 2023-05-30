Причина кончины звезды Склифосовского Николая Шатохина озвучена

Звезда сцены и экрана Николай Шатохин скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекции, о чем сообщила в своих социальных сетях режиссер Ксения Зорина.

Шатохин ушел из жизни 29 мая, находясь в стенах больницы. Актер боролся с заболеванием, но напасть одержала над ним верх.

Режиссер напомнила, что Шатохин играл главные роли в двух великих картинах - "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова.

Зорина назвала также предварительную дату прощания с актером - 1 июня. Прощание состоится в Московском театре юного зрителя, где Николай начинал свой творческий путь.