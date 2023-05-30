Причина кончины звезды Склифосовского Николая Шатохина озвучена

18:07 2023-05-30

Стало известно, почему скончался 62-летний актер Николай Шатохин, известный по участию в сериалах "Каменская" и "Склифосовский".

Звезда сцены и экрана Николай Шатохин скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекции, о чем сообщила в своих социальных сетях режиссер Ксения Зорина. 

Шатохин ушел из жизни 29 мая, находясь в стенах больницы. Актер боролся с заболеванием, но напасть одержала над ним верх. 

Режиссер напомнила, что Шатохин играл главные роли в двух великих картинах - "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова.

Зорина назвала также предварительную дату прощания с актером - 1 июня. Прощание состоится в Московском театре юного зрителя, где Николай начинал свой творческий путь.

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