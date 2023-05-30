Пермякова сообщила, почему не смотрит теперь КВН

Светлана Пермякова, которая начинала с Клуба веселых и находчивых и сериала "Интерны", не смотрит КВН из-за недостатка времени и намерения двигаться вперед, о чем сообщила kp.ru.

Актриса не собирается "открещивается от КВН", как это делают другие. Она благодарна проекту за то, что обрела известность, но желает пробовать себя в новых направлениях.

Пермякова убеждена, что если поклонникам неизвестны былые заслуги артиста, то о них напоминать не стоит.

Актриса не сомневается, что необходимо стремится к новым высотам, радуя зрителей по-иному.