Мама Смольянинова объяснила, почему сын не помогает ей деньгами

Родительница российского актера Артура Смольянинова Мария в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что сын не помогает ей финансово.
Женщина сообщила, что умудряется существовать на пенсию в 20 000 российских рублей. Мария не стала скрывать что не в курсе, помогает ли наследник своим детям и бывшей жене, актрисе Дарье Мельниковой деньгами.
Мать звезды экрана отметила, что у ее сына нет сбережений и недвижимости, так как он тратит все на благотворительность.
Женщина сообщила, что актер будет искать работу за границей после возвращения с гастролей.
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