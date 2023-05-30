Мама Смольянинова объяснила, почему сын не помогает ей деньгами

Родительница российского актера Артура Смольянинова Мария в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что сын не помогает ей финансово.

Женщина сообщила, что умудряется существовать на пенсию в 20 000 российских рублей. Мария не стала скрывать что не в курсе, помогает ли наследник своим детям и бывшей жене, актрисе Дарье Мельниковой деньгами.

Мать звезды экрана отметила, что у ее сына нет сбережений и недвижимости, так как он тратит все на благотворительность.

Женщина сообщила, что актер будет искать работу за границей после возвращения с гастролей.