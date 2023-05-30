SHAMAN обвинили в плагиате на клип рэпера Дрейка

Новый клип композиции "Мед" певца Ярослава Дронова (SHAMAN) вызвал массу споров в социальных сетях, Также исполнителя обвинили в плагиате на клип рэп-исполнителя Дрейка из Канады.

Видео повествует о приглашении героем в ЗАГС сотни поклонниц, с каждой из которых он регистрирует брак.

В одном эпизоде знаменитость показывает руки, на пальцах которых куча обручальных колец. Такой же сюжет у клипа Дрейка, который вышел раньше.

Рэпер берет в жены 24 девушки, приветствуя каждую из невест особенным рукопожатием.

Интернет-пользователи отметили, что клипы во многом схожи.