Норкин попал в больницу после ссоры с экспертом в своей программе

Во время своего выступления в Сызрани Андрей Норкин ответил на вопросы аудитории.

Один из зрителей задал вопрос о том, как телеведущий справляется с очень разными личностями в эфире. Представитель СМИ отметил, что конфликтовать с собеседниками себе дороже.

Звезда экрана рассказал, что в 2019 году во время дискуссии с писателем Сергеем Лойко почувствовал себя нехорошо. Ведущего забрала скорая, а в больнице ему был диагностирован гипертонический криз.

Норкин отметил, что с тех пор старается не спорить с гостями в студии и не звать на программу скандальных личностей.