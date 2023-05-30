Арбенина и Ночные снайперы не выйдут на сцену Краснодара

Издание "КП-Кубань" сообщает, что выступление группы "Ночные снайперы" не состоится.

Диана Арбенина со своей командой должна была выйти на сцену ДК "Олимп" 12 июня. Причина отмены мероприятия не озвучивается.

Организаторы обратили внимание, что средства за билеты на выступление "Ночных снайперов" вернуть можно по месту покупки.

Ранее сообщалось, что еще 3 концерта музыкантов не состоятся в российских городах.