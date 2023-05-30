Петер Симонишек ушел из жизни на 77-м году жизни

Известный австрийский актер Петер Симонишек, которого знали и любили не только в родном государстве, ушел из жизни. Глава Минкульт Австрии Андреа Майер назвала кончину знаменитости огромной потерей для искусства.

Издание "Kleine Zeitung" информировало о кончине Симонишека, отметив, что не стало его в Вене.

Артист сыграл десятки ролей за свою карьеру. Известным на весь мир он стал в 2016 году, когда вышла картина "Тони Эрдманн", где ему досталась главная роль.

Этот фильм режиссера Марен Аде был номинирован на премии BAFTA, "Оскар", "Золотой глобус" и был с восторгом принята критиками на Каннском кинофестивале.

В том же 2016 году Симонишек стал лучшим актером года по версии Премии Европейской киноакадемии.

Также он играл в таких популярных кинопроектах, как "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Людвиг Баварский", "Таймлесс" и многих других.