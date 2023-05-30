Анисина отрицает расставание со своим мужем Джигурдой

Фигуристка Марина Анисина отрицает информацию о том, что она нашла нового возлюбленного в период расставания с супругом Никитой Джигурдой, о чем соощает "Пятый канал".

В интервью представителям СМИ Джигурда пошутил, что жена завела себе любовника, переехав с детьми в Турцию.

Фигуристка обратила внимание, что сведения о наличии у нее любовника, появились после ее участия с наследниками в шоу Леры Кудрявцевой. Анисина сокрушается, что журналисты раздули эти слухи на пустом месте.

Спортсменка не сомневается, что благоверный ее любит, и их пару невозможно разлучить.