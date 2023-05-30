Малиновская рассказала о том, что подозревала у своего сына Мирона анорексию

Единственный сын Маши Малиновской Мирон, которому 12 лет, сильно сбросил вес. Знаменитость рассказала о причинах подобных перемен с ее наследником корреспонденту 5-tv.ru в рамках XII Русской Музыкальной Премии канала RU.TV.

Малиновская вместе со своей мамой думала, что мальчик худеет специально из-за того, что его дразнят сверстники, что он пухлый.

Ведущая призналась, что даже обращалась к врачу, чтобы исключить анорексию.

К счастью, выяснилось, что резкое похудение мальчика связано с гормональной перестройкой организма.