Малиновская рассказала о том, что подозревала у своего сына Мирона анорексию

Единственный сын Маши Малиновской Мирон, которому 12 лет, сильно сбросил вес. Знаменитость рассказала о причинах подобных перемен с ее наследником корреспонденту 5-tv.ru в рамках XII Русской Музыкальной Премии канала RU.TV.
Малиновская вместе со своей мамой думала, что мальчик худеет специально из-за того, что его дразнят сверстники, что он пухлый.
Ведущая призналась, что даже обращалась к врачу, чтобы исключить анорексию.
К счастью, выяснилось, что резкое похудение мальчика связано с гормональной перестройкой организма.
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