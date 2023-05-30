Концертный директор Славы Макаров назвал причину попадания певицы в больницу

Концертный директор исполнительницы Славы Николай Макаров не стал скрывать, что знаменитость действительно доставили в больницу с очень высокой температурой.

По словам сотрудника Славы, артистка почувствовала себя нехорошо, по этой причине ей пришлось лечь в клинику для обследования.

Медики стали обследовать звезду сцены по той причине, что симптомы ее болезни напоминали признаки при пневмонии. Для более точного диагноза нужны были анализы.

Дело в том, что в семействе артистки сейчас болеют все от мала до велика.

Сообщалось, что в начале мая Слава на время решила взять отпуск, чтобы помочь дочери Александре с воспитанием недавно родившегося сына, который является первым внуком знаменитости.