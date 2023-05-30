Концертный директор Славы Макаров назвал причину попадания певицы в больницу

Концертный директор исполнительницы Славы Николай Макаров не стал скрывать, что знаменитость действительно доставили в больницу с очень высокой температурой.
По словам сотрудника Славы, артистка почувствовала себя нехорошо, по этой причине ей пришлось лечь в клинику для обследования.
Медики стали обследовать звезду сцены по той причине, что симптомы ее болезни напоминали признаки при пневмонии. Для более точного диагноза нужны были анализы.
Дело в том, что в семействе артистки сейчас болеют все от мала до велика.
Сообщалось, что в начале мая Слава на время решила взять отпуск, чтобы помочь дочери Александре с воспитанием недавно родившегося сына, который является первым внуком знаменитости.
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