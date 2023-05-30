Нагиев снимается в новом кинопроекте под названием Зять

Зятя в сериале сыграл Дмитрий Нагиев. Сюжет картины повествует о том, как дочь героя Яна Цапника влюбилась в приятеля и ровесника отца, который против брака наследницы с безбашенным другом.

Дело в том, что родителю не дает покоя бурная молодость, которую тот провел в компании потенциального зятя. Приятель до сих пор не остепенился и ведет аморальный образ жизни.

Дело осложняется тем, что наследница тяготеет к плохим парням.

В актерском составе сериала, съемки которого уже стартовали в Москве и Питере, также присутствуют Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и Дмитрий Красилов.