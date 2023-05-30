Как не дать колорадскому жуку перезимовать в земле: простая обработка после уборки урожая картофеля

За 1-2 недели до выкапывания картофеля нужно скосить ботву и сжечь ее. Так вредитель останется без запасов на зиму.
Затем грядку нужно полить раствором куриного помета, а чуть позже перекопать ее. Не будет лишним полив аммиачной водой.
На этом месте лучше всего посадить сидераты либо календулу. В таких условиях колорадский жук точно зимовать не останется.
Стоит также учитывать, что такими вредителями питаются скворцы, поэтому для них нужно создать максимально благоприятную обстановку.
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