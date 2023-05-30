Дачники рассказали, когда и как нужно обрезать виноград

Во многом время обрезки зависит от климатических условий и погоды. В белорусских реалиях обрезку лучше проводить весной.
Главное условие – на растении должны начать распускаться почки, только тогда можно заниматься его обрезкой.
Однако есть и некоторые исключения. Определенные сорта винограда требуют обрезки в осенние месяцы.
Летом нужно просто срезать зеленые побеги, которые слишком сильно загущают виноградник.
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