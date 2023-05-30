Как вырастить отличный урожай баклажанов без теплицы: дачники поделились секретным методом

Если температура воздуха падает ниже 20 градусов, корни растения могут замерзнуть. Но дачники нашли выход из этой ситуации.

Те огородники, у которых нет теплиц, сначала выкапывают яму, потом закладывают туда слой зеленой травы в 7-10 см, сверху насыпают землю и сажают баклажаны.

Трава начинает «гореть», нагревает почву, поэтому корневая система растений находится в тепле, и они развиваются нормально.

К тому же трава выделяет в грунт азот, который является главным элементом для баклажанов на начальном этапе их роста.