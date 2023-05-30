Как уничтожить слизней вместе с потомством сразу на несколько сезонов: советы садоводов

Когда осенью начинает холодать, слизни уходят в землю. Там они благополучно и зимуют, а по весне начинают активно размножаться.

Чтобы не дать им перезимовать, нужно осенью перекопать грунт. Вредители, которые окажутся на поверхности, погибнут от холода.

Каждый слизень может отложить до 50 яиц, выбрав для этого место с повышенной влажностью. Они легко пролежат всю зиму.

Для уничтожения яиц используется цианамид кальция, который вносится в сухом виде по всей поверхности почвы.

Но важно помнить, что после осенней обработки этим препаратом сажать растения можно только весной.