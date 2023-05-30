Успеть все: дачники назвали самые главные дела июня в саду и в огороде

В этот период необходимо высадить в открытый грунт фасоль и бахчевые культуры, а также пасленовые, которые не посадили ранее.
Нужно также организовать растениям регулярный полив, особенно если начало лета окажется жарким.
Если же погода будет прохладной, следует организовать укрытие для недавно высаженной в открытый грунт рассады.
В июне прореживают загущенные посадки, пропалывают грядки, а также подвязывают те растения, которым это необходимо.
Наступает время пасынкования и прищипывания, подкормки ягодных кустарников раствором древесной золы.
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