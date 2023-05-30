Как сохранить кабачки до самой весны: дачники поделились своими методами

Для начала важно выбрать подходящий сорт кабачков еще перед посадкой. Лучше всего хранятся плоды средних и поздних сортов.

Идеальны для хранения кабачки, имеющие плотную кожуру. Она защищает плоды от повреждений.

Необходимо также правильно собирать кабачки. Если собрать урожай после заморозков, долго храниться он не будет.

Хранить кабачки нужно при температуре не выше 5 градусов при влажность около 80% и без доступа солнечного света.