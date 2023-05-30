Чем нужно посыпать клубнику, чтобы в следующем году урожай удвоился

Для этой цели используется натуральное удобрение в виде смеси горчичного жмыха и табачной пыли.

Таким составом кусты клубники нужно просто посыпать сверху. Это витаминная подкормка для растений, благодаря которому они восстановят силы после плодоношения.

Одновременно горчица и табак защищают клубнику от вредителей, например, земляничного клеща, долгоносика и крестоцветной блошки.

Такая обработка не только увеличит урожай следующего сезона, но и поможет упростить весенние профилактические работы.