Что повесить на плодовые деревья, чтобы птицы даже не подлетали к ним

00:09 2023-05-31

Птицам нравятся сладкие плоды деревьев, растущих в саду. Чтобы не лишиться урожая, нужно отпугнуть пернатых.

Для этого существует очень простой способ, не требующий сооружения сложных ловушек или использования различных препаратов.

Нужно просто повесить на ветки плодовых деревьев жестяные банки и фольгу. Правда, этот метод не всегда дает результат.

В таком случае можно развесить на деревья разрезанную на части головку репчатого лука. Такой аромат точно отпугнет птиц.

Такой способ подойдет и для защиты винограда, а также кукурузы, растущей в огороде. Урожай останется в целости и сохранности.

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