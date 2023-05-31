Что нужно делать с вишней, чтобы получить богатый урожай ягод

Вишню нужно сажать весной, пока не началась вегетация. В этом случае растение успеет укорениться до того, как начнут расти побеги.
Для вишни подходят суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной кислотностью. Если почва глинистая, в нее необходимо добавить песок.
Раскислить грунт помогают порошковый мел, известь, доломитовая мука. Дважды в неделю под дерево нужно выливать по 2 ведра воды.
Начиная с третьего года после посадки, следует вносить подкормки с азотом. В период цветения дереву нужны перегной и компост.
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